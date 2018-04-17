За три месяца в Татарстане 20% ДТП оформили без участия полиции

В Республике Татарстан в 2018 году 20% ДТП были оформлены без участия сотрудников полиции — по «европротоколу».



Водители самостоятельно фиксировали факт ДТП для дальнейшего обращения в страховую компанию за получением возмещения и оперативно покидали место происшествия, не создавая заторов на дороге.

Отмечается, что процедурой можно воспользоваться во всех регионах России при условии, что ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей, не был причинен вред жизни и здоровью участников движения и не был нанесен ущерб другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП. Обязательным условием является страхование по договору ОСАГО и отсутствие у участников ДТП разногласий относительно обстоятельств происшествия.

Напомним, в 2017 году продано 39,2 млн полисов ОСАГО. При этом средняя стоимость полиса уменьшилась на 4% до 5819 рублей. Такое снижение произошло впервые с 2004 года.

