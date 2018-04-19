«Ак Барс Ипотека» отсудила у омских застройщиков 6,1 млн рублей

Омский областной суд присудил ООО «Ак Барс Ипотека» 6,1 млн рублей — 12% от общей суммы договоров долевого участия в инвестировании — с учетом процентного соотношения прав застройщика и совокупного размера требований участников строительства.

22 марта 2018 года рассмотрел апелляционные жалобы дольщиков недостроя ЖК «Золотые купола». Его застройщиком с 2012 года является жилищно-строительный кооператив «Дом на Тарской».

ООО «Ак Барс Ипотека» выступало инвестором строительства. Его требование к «СПЭК» составляло 15 квартир площадью около 1,7 тыс. кв. метров. При этом у квартир, предназначавшихся «Ак Барс Ипотеке», уже были собственники.

Компания обратилась в суд общей юрисдикции. В ходе разбирательства его представители указали, что права на некоторые из жилых помещений передавались истцом физлицам. Но после того, как им отказали в признании права собственности на них, они расторгли договоры с компанией. При этом документация, подтверждающая эти факты, не сохранилась.

«Требования истца о передаче жилых помещений должны быть погашены предоставлением в качестве отступного объекта незавершенного строительства и земельного участка. Указанный объект передается жилищно-строительному кооперативу, созданному в целях завершения строительства. Соответственно, правоотношения, вытекающие из договоров долевого участия в строительстве, прекращаются по правилам статьи 409 ГК РФ», — передают «Коммерческие новости» решение Центрального районного суда от 23 августа 2017 года.

«Золотые купола» в 2005 году начало строить ООО «Сибирская Промышленно-Энергетическая Компания» во главе с Владимиром Дрокиным. Дом обещали сдать в 2007 году, но это не произошло до сих пор. Для достройки объекта был создан ЖСК «Дом на Тарской».