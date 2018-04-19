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Никита Лямкин: «По тактике ничего не меняли, играем так же, все нормально»

08:29, 19.04.2018
Никита Лямкин: «По тактике ничего не меняли, играем так же, все нормально»
Фото: Фото: Ленар Ахметов ak-bars.ru

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал поражение казанцев в третьем матче серии с московским ЦСКА.

— Все бывает в хоккее. Там шайба подпрыгнула, сошла с крюка. Подбодрили парней. Готовимся к следующей игре теперь.

— ЦСКА сегодня был гораздо активнее в атаке. Вам как защитнику стало сложнее?

— Они и до этого активно действовали. Такие же сложные матчи были. В принципе, ничего не меняли по тактике. Играем так же, все нормально. Хватит ли сил? Само собой хватит. А как иначе? — сказал после игры защитник «Ак Барса» Никита Лямкин.

Вчера казанский «Ак Барс» в третьем матче финальной серии с ЦСКА уступил москвичам со счетом 2:3. Дублем в ворота Эмиля Гарипова отметился бывший форвард казанцев Кирилл Петров.

СпортХоккей
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