В самолетах могут появиться стоячие места

Итальянская фирма Aviointeriors Group разработала дизайн стоячих мест для самолетов. Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.



Стоячие места позволят «уплотнить рассадку», увеличив пассажировместимость самолета на 20%, сообщает «Коммерсант». По мнению разработчиков, такие места будут популярны при перелетах на небольшие расстояния.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить завершать регистрацию авиапассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40. Новая норма поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах.