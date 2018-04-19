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В самолетах могут появиться стоячие места

06:58, 19.04.2018 1
В самолетах могут появиться стоячие места
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Итальянская фирма Aviointeriors Group разработала дизайн стоячих мест для самолетов. Усовершенствованную модель представили на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.

Стоячие места позволят «уплотнить рассадку», увеличив пассажировместимость самолета на 20%, сообщает «Коммерсант». По мнению разработчиков, такие места будут популярны при перелетах на небольшие расстояния.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить завершать регистрацию авиапассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40. Новая норма поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах.

БизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    ... Ноги выступают под фюзеляж заместо щасси? При аварийной посадке даже сидячие места полной защиты не обеспечивают, а тут по салону будут тела летать ...
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