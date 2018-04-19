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СМИ: Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты

05:59, 19.04.2018 1
СМИ: Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты
Фото: скриншот

После авиаудара США 14 апреля сирийские военные нашли две несдетонировавшие крылатые ракеты.

«Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы русским военным», — передает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском военном ведомстве.

По сведениям источника, «эти ракеты вчера [18 апреля] были отправлены самолетом в Россию».

Официального подтверждения российской стороны пока нет.

Напомним, 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания нанесли удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    так это токой способ передь военные технологии?
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