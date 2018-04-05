Госдума РФ приняла закон о новой мере пресечения — запрете на определенные действия

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о введении новой меры пресечения — запрета определенных действий.

Согласно документу, суд вместо ареста сможет устанавливать подозреваемому ряд запретов, например, приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, выходить из дома в определенное время, общаться с определенными людьми и пользоваться средствами связи.

За соблюдением запретов будет следить Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других средств контроля.