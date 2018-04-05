Госдума РФ приняла закон о новой мере пресечения — запрете на определенные действия
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о введении новой меры пресечения — запрета определенных действий.
Согласно документу, суд вместо ареста сможет устанавливать подозреваемому ряд запретов, например, приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, выходить из дома в определенное время, общаться с определенными людьми и пользоваться средствами связи.
За соблюдением запретов будет следить Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других средств контроля.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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