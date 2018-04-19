Сегодня в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди и до +15
В четверг, 19 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов дожди.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный
Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С, в западных районах до +15°С.
В Казани днем ожидается от +7°С до +11°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +7°С до +10°С.Общество Татарстан
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