Сегодня в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди и до +15

В четверг, 19 апреля, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов дожди.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С, в западных районах до +15°С.

В Казани днем ожидается от +7°С до +11°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +7°С до +10°С.