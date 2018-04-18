ЦБ выявил использование инсайда трейдером — клиентом «Финама»

Центробанк установил систематическое использование клиентом компании «Финам» — трейдером Элвисом Марламовым инсайдерской информации компании.

«Используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок на покупку или продажу активов, влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, господин Марламов регулярно совершал сделки по своим личным счетам, не имеющим подписчиков, с теми же ценными бумагами»,— говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор уточняет, что за счет сделок с 29 ликвидными ценными бумагами на торгах на Мосбирже Марламов с середины 2016 года получил доход 8,1 млн руб.

Ранее Московскую биржу оштрафовали за нарушения закона об инсайдерской информации.