Новости происшествий

21:37 МСК
Новости раздела
Происшествия

Московскую биржу оштрафовали за нарушения закона об инсайдерской информации

11:28, 05.04.2018
Московскую биржу оштрафовали за нарушения закона об инсайдерской информации
Фото: ru.wikipedia.org / Fitiss

Генеральная прокуратура России оштрафовала Московскую биржу за неправомерное использование инсайдерской информации. Об этом в Telegram-канале Генпрокуратуры сообщил ее официальный представитель Александр Куренной.

После проверки биржи Банком России были выявлены «факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке». В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года, говорится в сообщении.

В результате биржа была привлечена к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком)».

Прокуратура назначила по 300 тыс. рублей штрафа за каждое нарушение. Их общее число не уточняется.

Напомним, что в январе индекс Московской биржи обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку в 2300 пунктов.


Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан