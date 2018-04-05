Московскую биржу оштрафовали за нарушения закона об инсайдерской информации

Генеральная прокуратура России оштрафовала Московскую биржу за неправомерное использование инсайдерской информации. Об этом в Telegram-канале Генпрокуратуры сообщил ее официальный представитель Александр Куренной.

После проверки биржи Банком России были выявлены «факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке». В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года, говорится в сообщении.

В результате биржа была привлечена к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 15.35 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком)».

Прокуратура назначила по 300 тыс. рублей штрафа за каждое нарушение. Их общее число не уточняется.



Напомним, что в январе индекс Московской биржи обновил исторический максимум, впервые преодолев отметку в 2300 пунктов.



