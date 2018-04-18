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Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Турции

20:14, 18.04.2018
Эрдоган объявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Турции
Фото: pixabay.com

В Турции 24 июня 2018 года состоятся досрочные президентские и парламентские выборы. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает Anadolu, изначально выборы должны были состояться в ноябре 2019 года.

Эрдоган отметил, что он принял решение о проведении досрочных выборов после разговора с главой националистической партии MHP Девлетом Бахчели.

Ранее в Турции продлили режим ЧП еще на три месяца.

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