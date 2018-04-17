В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца

Правительство Турции решило продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на три месяца.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на вице-премьера Турции Бекира Боздага.

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Последний раз режим ЧП продлевали в январе этого года.

Ранее режим ЧП на три месяца продлили еще в одной стране — Египте. Он был введен президентом страны в апреле 2017 года, после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.