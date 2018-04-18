Банк России исключил PayPal из реестра значимых платежных организаций

Центробанк исключил PayPal из реестра значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.

Регулятор пояснил, что PayPal не отвечает новым критериям отбора в реестр, утвержденным в ноябре 2017 года.

«Согласно новым требованиям (критериям отбора в реестр, — ИФ), кредитная организация может быть признана значимой только в том случае, если доля объема электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% объема переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в РФ за календарный год, при этом объем переводов электронных денежных средств, совершенных с использованием иных банковских карт, больше не учитывается. Таким образом, в связи с изменением критерия оценки НКО «ПэйПал РУ» более не входит в реестр значимых кредитных организаций. Российский рынок остается одним из приоритетных для PayPal», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе PayPal.

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