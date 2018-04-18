Центр по примирению опроверг сообщения СМИ о ранении российского офицера в сирийской Думе

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии опровергли сообщения СМИ о ранении российского офицера в Думе.

«Информация российского издания «Коммерсант» о якобы ранении с.г. в н.п. Дума (Восточная Гута, Сирия) российского офицера не соответствует действительности», — говорится в сообщении.



По данным Центра по примирению, 17 апреля при обеспечении безопасности рекогносцировочной поездки сотрудников ООН в городе Думе на внешнем периметре охраны автоколонны произошел огневой контакт представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами. В результате перестрелки легкое ранение получил сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ нашло химлабораторию боевиков в сирийской Думе.