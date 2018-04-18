Минэкологии РТ нашло виновников сброса сточных вод в Казанку

Фото: Пресс-служба МЭПР РТ

Минэкологии РТ нашло виновников сброса сточных вод в Казанку. Работы по устранению последствий аварийного прорыва велись всю ночь балансодержателем канализационных сетей — МУП «Водоканал».

Виновные будут привлечены к административной ответственности по трем статьям, в том числе за несоблюдение экологических требований, порчу земель и нарушение специального режима деятельности около воды, сообщила пресс-служба министерства.

Накануне инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили, что произошел сброс сточных вод с последующим попаданием в Казанку. Стоками загрязнено более 1000 кв. метров почвы.