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Минэкологии РТ нашло виновников сброса сточных вод в Казанку

18:45, 18.04.2018
Минэкологии РТ нашло виновников сброса сточных вод в Казанку
Фото: Пресс-служба МЭПР РТ

Минэкологии РТ нашло виновников сброса сточных вод в Казанку. Работы по устранению последствий аварийного прорыва велись всю ночь балансодержателем канализационных сетей — МУП «Водоканал».

Виновные будут привлечены к административной ответственности по трем статьям, в том числе за несоблюдение экологических требований, порчу земель и нарушение специального режима деятельности около воды, сообщила пресс-служба министерства.

Накануне инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили, что произошел сброс сточных вод с последующим попаданием в Казанку. Стоками загрязнено более 1000 кв. метров почвы.

Происшествия Татарстан
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