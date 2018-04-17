Экологи возбудили дело из-за сброса сточных вод в Казанку

Фото: Пресс-служба МЭПР РТ

Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили, что произошел сброс сточных вод с последующим попаданием в Казанку.

В ходе рейда установлено, что канализационными стоками загрязнено более 1000 кв. метров почвы. С целью определения химического анализа сточной воды и оценки степени загрязнения экологи взяли пробы воды и земли, передает пресс-служба МЭПР РТ.

В настоящее время ведется административное расследование, устанавливается балансодержатель канализационных сетей.



Ранее в Татарстане экологи обнаружили сброс неочищенных сточных вод в почву. Он происходил в Лениногорске, на пересечении улиц Трубной и Чайковского.