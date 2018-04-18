Следком Башкирии провел обыски в ЧОП, охранявшем школу в Стерлитамаке

Следователи провели обыски в ЧОП, охранявшем школу №1 города Стерлитамака (Башкирия). Также обыски проходят в квартире напавшего на школу ученика.

Кроме того, допрошены родители подростка и школьники, ставшие свидетелями нападения.

«На данный момент изъята документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении СУ СКР по РБ.

Напомним, что следствие возбудило два уголовных дела по факту нападения. Первое относится к нападавшему, ему инкриминируется покушение на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» из-за жалоб об агрессивности юноши, поступавших в органы профилактики подростковой преступности.