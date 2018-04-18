Сергей Горин покинул пост и.о. министра культуры Нижегородской области

Исполняющий обязанности министра культуры Нижегородской области Сергей Горин покинул свой пост. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает НИА «Нижний Новгород».

Уточняется, что последний день на своем посту Горин провел 16 апреля. Теперь исполняющим обязанности министра культуры, вероятнее всего, будет первый заместитель Татьяна Маврина.

Отметим, что Горин после отставки губернатора Валерия Шанцева находился в статусе и.о. министра культуры.

Сергей Александрович Горин в 1978 году окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки по специальности «Баян». Долги годы работал преподавателем баяна. В 1979—1998 гг. — директор музыкальной школы №9, в 1998—2011 гг. — директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, 2011—2013 гг. — директор департамента культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода. С октября 2013 года — министр культуры Нижегородской области.

