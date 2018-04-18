Власти Башкирии запретили сжигать траву и выбрасывать окурки из машин

Власти Башкирии установили запрет на выжигание сухой травы и разведение костров в границах автомобильных и железных дорог республики. Также запрещено выбрасывать окурки и спички из окон поездов и автомобилей

Нарушителям грозит штраф от 2 до 500 тыс. рублей, передает «Медиакорсеть».

По данным главка МЧС по РБ, соответствующие изменения уже внесены в ежегодный комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период.

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов также предложил увеличить штрафы за неразумное обращение с огнем.

Напомним, что в Татарстане особый противопожарный режим будет введен с 30 апреля.