В Татарстане с 30 апреля введут особый противопожарный режим

В Татарстане с 30 апреля по 15 мая будет введен особый противопожарный режим. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ, начальник управления надзорной деятельности Сергей Сергеев.

По его словам, основная масса пожаров происходит в апреле-мае. За 2017 год на территории Республики Татарстан произошло 993 возгорания сухой травы.

По данным МЧС, в Татарстане 82 населенных пункта, которые граничат с лесом и подвержены риску пострадать от лесных пожаров. Еще более 150 объектов находятся в зоне риска — это садовые товарищества и детские лагеря. Все эти объекты будут контролировать пожарные, отметил Сергеев.



Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому пожароопасный сезон в Республике Татарстан начинается с 25 апреля.