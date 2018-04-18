Радаев заявил о возможном сносе театра оперы и балета в Саратове

В Саратове могут снести театр оперы и балета. Об этом сегодня на заседании областной думы заявил губернатор Валерий Радаев, отвечая на вопрос депутата Аллы Лосиной о ремонте театра.



«Мы вынуждены приостановить работу театра, чтобы провести глубокое исследование. Нужно вскрыть фундамент театра, поэтому мы не можем говорить пока о ремонте», — цитирует Радаева «Коммерсант».

По его словам, в настоящий момент от экспертов не получено заключение о состоянии театра.

«Если эксперты дадут заключение, что дальнейшая эксплуатация невозможна, мы можем говорить о закрытии и сносе театра оперы и балета. Будем строить новый театр», — пообещал губернатор Саратовской области.



Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал внутреннюю планировку музея «Россия — моя история». Он потребовал демонтировать установленные перегородки для изменения пространства.