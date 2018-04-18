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Радаев заявил о возможном сносе театра оперы и балета в Саратове

14:02, 18.04.2018 2
Радаев заявил о возможном сносе театра оперы и балета в Саратове
Фото: kremlin.ru

В Саратове могут снести театр оперы и балета. Об этом сегодня на заседании областной думы заявил губернатор Валерий Радаев, отвечая на вопрос депутата Аллы Лосиной о ремонте театра.

«Мы вынуждены приостановить работу театра, чтобы провести глубокое исследование. Нужно вскрыть фундамент театра, поэтому мы не можем говорить пока о ремонте», — цитирует Радаева «Коммерсант».

По его словам, в настоящий момент от экспертов не получено заключение о состоянии театра.

«Если эксперты дадут заключение, что дальнейшая эксплуатация невозможна, мы можем говорить о закрытии и сносе театра оперы и балета. Будем строить новый театр», — пообещал губернатор Саратовской области.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал внутреннюю планировку музея «Россия — моя история». Он потребовал демонтировать установленные перегородки для изменения пространства.

ОбществоКультураВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    стул у него как у Александра Первого начала 19 века.
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  • Анонимно 19 апр
    Давайте весь центр города снесём! У 90 % старого жилфонда вообще от фундамента воспоминания остались, так нет же театр ему помешал. Комиссия заключение даст нормальное снести. И денег из бюджета на снос на вывоз мусора и т.д. немерено уйдет. Закройте его нафиг и пусть стоит как памятник Ленину на площади и никому не мешает.
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