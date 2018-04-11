Новости общества

20:50 МСК
Новости раздела
Общество

Губернатор Саратовской области раскритиковал планировку музея «Россия — моя история»

15:32, 11.04.2018
Губернатор Саратовской области раскритиковал планировку музея «Россия — моя история»
Фото: kremlin.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал внутреннюю планировку помещений второго этажа музея «Россия — моя история». Свое недовольство он выразил на совещании с участием руководителей профильных структур правительства, представителей строительной организации и общественности.

Больше всего Радаева возмутили многочисленные перегородки, из-за которых на втором этаже образовалось много комнат.

«Мы строим современный музейный комплекс. Ваш подход неприемлем. Давно пора начать применять новые строительные, инженерные технологии, а не оглядываться в прошлое», — цитирует Радаева пресс-служба правительства Саратовской области.

Губернатор потребовал демонтировать установленные перегородки и применить мобильные конструкции для изменения пространства.

ОбществоВластьКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан