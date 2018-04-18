Алексей Бадюков: «Билялетдинов использует своих хоккеистов по максимуму»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», а ныне эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился своим мнением о финальной серии Кубка Гагарина между казанцами и московским ЦСКА.



«Сказывается ли преимущество Билялетдинова в кубковом опыте? Я так не думаю. Никитин обыграл Знарка, у которого самый большой опыт побед в Кубке Гагарина. Есть конкретная серия, и сейчас каждый тренер отталкивается от возможностей его игроков. На данный момент Билялетдинов использует своих хоккеистов по максимуму. У него не играют Токранов и Глинкин. Также и Никитин усадил Шумакова, потому что тот не выдает той игры, которую умеет. Наверное, это говорит о том, что Никитин недоволен его игрой. Но в то же время, если Капризов будет играть на сто процентов своих возможностей, то в домашних играх ЦСКА возьмет верх», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что «Ак Барс» уверенно выиграл оба домашних матча финала плей-офф Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Сегодня в 19.30 (мск) состоится третий матч серии, который пройдет в Москве.