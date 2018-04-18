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Врио главы МВД по Удмуртии назначен Олег Мальцев

12:32, 18.04.2018
Врио главы МВД по Удмуртии назначен Олег Мальцев
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

На должность временно исполняющего обязанности министра внутренних дел Удмуртской Республики официально назначен Олег Мальцев. Он занимает пост замглавы МВД по УР с 2014 года.

Соответствующая запись появилась на сайте МВД республики.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку предыдущего министра внутренних дел Удмуртии Александра Первухина. По некоторым данным, чиновник пытался покинуть пост с 2012 года.


ОбществоВласть Удмуртия
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