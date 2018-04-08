СМИ: Первухин пытался уйти с поста главы МВД Удмуртии с 2012 года

Бывший глава МВД по Удмуртии генерал-майор полиции Александр Первухин начал просить об отставке еще в 2012 году. По данным СМИ, именно тогда он подал первый рапорт об отставке.

После этого главе республиканского МВД неоднократно поступали предупреждения о неполном соответствии, передает «ФедералПресс».

«Практически всю прошедшую зиму Александр Первухин находился или на больничном, или в отпуске. На публичных мероприятиях министр внутренних дел республики появлялся редко», — сообщает издание.

Напомним, что в пятницу президент РФ Владимир Путин отправил в отставку 11 генералов в силовых структурах. Среди них глава государства уволил министра внутренних дел республики Александра Первухина и главу УФСИН по Удмуртии Владимира Дронина.