Александр Кожевников: «Пока в тренерском плане ЦСКА проигрывает «Ак Барсу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением, за счет чего «Ак Барс» обыгрывает ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 2—0.

«Думаю, что ЦСКА надо прибавлять в реализации. Моменты есть, а реализации нет. И Гарипова надо взламывать, потому что пока он играет просто идеально, хотя у него не было стабильности в чемпионате. Москвичам нужно придумывать что-то новое. ЦСКА смог же перестроиться в серии со СКА. Команда здорово поработала над своими проблемами, а сейчас этого не видно. После первой игры они говорили, что поменяют систему. Но не поменяли. Опять у них был навал, какие-то моменты за счет работы. ЦСКА не хватает опытных игроков. Есть Петров, Попов, но это игроки не такого уровня, как хоккеисты из Казани. У «Ак Барса» уже три года создается команда, там все отлажено. Подопечным Никитина будет тяжело, но надо что-то придумывать, что-то подсказать. Пока в тренерском плане ЦСКА проигрывает», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, что «Ак Барс» уверенно выиграл оба домашних матча финала плей-офф Кубка Гагарина против московского ЦСКА.