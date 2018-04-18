Суд обязал «ТПК «Агро-Трейд» вернуть в «Татфондбанк» 192 млн рублей

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал ЗАО «Торгово-производственный комплекс «Агро-Трейд» вернуть на свои счета в «Татфондбанке» 192,2 млн рублей. Об этом сказано в сообщении АСВ.

Агентство направило заявление в суд о признании недействительным списания 9 декабря 2016 года со счета «ТПК «Агро-Трейд» 192,2 млн рублей для погашения задолженности по кредиту, взятому в «Татфондбанке».



Суд определил восстановить задолженность «ТПК «Агро-Трейд» перед «Татфондбанком» по кредиту, как и обязательства банка перед компанией в указанном размере. Также восстановлены права требования ТФБ по договору поручительства, заключенному с ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».



Ранее АСВ оспорило сделку по списанию 27,4 млн рублей со счета ЗАО «ТПК «Агро-Трейд» в счет погашения кредитного договора между банком и ООО «Дрожжановский элеватор».