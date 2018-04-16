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Арбитраж РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму почти в 50 млн рублей

10:57, 16.04.2018
Арбитраж РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму почти в 50 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Лина Саримова

Арбитражный суд РТ признал недействительными несколько сделок ПАО «ИнтехБанк» на общую сумму 48,5 млн рублей. Об этом сказано в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство 19 и 22 декабря прошлого года подало в татарстанский арбитраж 9 заявлений о признании недействительными сделок «ИнтехБанка» с физлицами, ООО «Химпартнер», ООО «ФАН 24», ООО «Агарти», ООО «Спецтехника Казань», а также с ООО «Трейдком» и ООО «ПСФ «Строительный центр».

Все банковские операции касались выдачи или списания денежных средств клиентов со счетов в банке.

В удовлетворении одной из сделок с физлицом арбитражом было отказано. По другой АСВ отозвало заявление. Остальные семь сделок «ИнтехБанка» были признаны недействительными.

Ранее Арбитражный суд РТ признал недействительными две сделки «ИнтехБанка» на 19,9 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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