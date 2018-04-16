Арбитраж РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму почти в 50 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал недействительными несколько сделок ПАО «ИнтехБанк» на общую сумму 48,5 млн рублей. Об этом сказано в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство 19 и 22 декабря прошлого года подало в татарстанский арбитраж 9 заявлений о признании недействительными сделок «ИнтехБанка» с физлицами, ООО «Химпартнер», ООО «ФАН 24», ООО «Агарти», ООО «Спецтехника Казань», а также с ООО «Трейдком» и ООО «ПСФ «Строительный центр».

Все банковские операции касались выдачи или списания денежных средств клиентов со счетов в банке.



В удовлетворении одной из сделок с физлицом арбитражом было отказано. По другой АСВ отозвало заявление. Остальные семь сделок «ИнтехБанка» были признаны недействительными.

Ранее Арбитражный суд РТ признал недействительными две сделки «ИнтехБанка» на 19,9 млн рублей.