СК завел уголовное дело после нападения на учеников и учителя школы в Стерлитамаке
В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба комитета.
Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка.
В рамках уголовных дел проводятся необходимые следственные действия.
Ранее стало известно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал в школу в Стерлитамаке, где ученик напал на людей и поджег класс.Происшествия Башкортостан
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