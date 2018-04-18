СК завел уголовное дело после нападения на учеников и учителя школы в Стерлитамаке

В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба комитета.

Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка.

В рамках уголовных дел проводятся необходимые следственные действия.

Ранее стало известно, что глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал в школу в Стерлитамаке, где ученик напал на людей и поджег класс.