Глава Башкирии после информации о ЧП в школе выехал в Стерлитамак

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал в школу в Стерлитамаке, где ученик напал на людей и поджег класс.

«Глава республики выехал на место предполагаемого происшествия», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря руководителя региона Фанура Ягафарова.

17-летний школьник напал на учеников школы №1 города Стерлитамака утром 18 апреля. После нападения он пытался покончить с собой. Также известно, что среди раненых — две ученицы и 29-летняя учительница.

В Минздраве Башкирии заявили, что после инцидента госпитализированы четыре человека, в том числе трое детей. На месте работают полиция и пожарные службы.

В социальных сетях появились видео с места происшествия.