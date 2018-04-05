ФАС планирует создать отдельный реестр закупок у малого и среднего бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила дополнить систему госзакупок реестром услуг, которые могут закупаться только у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).



«Заборы должны красить МСП, клиринг и тому подобное», — цитирует «Интерфакс» главу ФАС Игоря Артемьева.

Сейчас такими работами в большей степени занимаются крупные поставщики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что для изменения ситуации необходимо утвердить в законе «О контрактной системе» перечень товаров и услуг, которые госзаказчики смогут закупать только у МСП и только по прямым договорам.

Ранее на заседании Госсовета президент России Владимир Путин заявил, что госструктуры и компании с госучастием занимают ниши малого и среднего бизнеса, монополизируя рынок.