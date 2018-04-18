СМИ: директор ЦРУ встретился с Ким Чен Ыном

Директор ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, во время тайной поездки в КНДР провел встречу с Ким Чен Ыном.



«Эта экстраординарная встреча между одним из наиболее доверенных эмиссаров Трампа и авторитарным руководителем страны-изгоя — часть усилий по закладке основы для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном по поводу северокорейской программы разработки ядерного оружия», — передает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации США.

Отмечается, что Помпео совершил тайную поездку в КНДР вскоре после 13 марта, когда Трамп выдвинул кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США.

Напомним, 14 марта стало известно, что глава ЦРУ Майкл Помпео займет пост госсекретаря США вместо уволенного Рекса Тиллерсона. На место Помпео назначена Джина Хаспел, которая стала первой женщиной на посту главы ЦРУ.