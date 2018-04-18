Лимузин проекта «Кортеж» задействуют в рабочем графике Путина

Лимузин проекта «Кортеж» начнут использовать в повседневном рабочем графике президента РФ Владимира Путина после инаугурации.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова, окончательного решения об использовании нового автомобиля во время вступления избранного президента в должность пока не принималось. Однако он подтвердил, что автомобиль планируется постепенно вводить в рабочий график президента и использовать на мероприятиях с участием Владимира Путина.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в свою очередь сообщил, что модельный ряд проекта «Кортеж» будет гарантированно подготовлен к дате инаугурации избранного президента.

Ранее стало известно, что автомобили проекта «Кортеж» для первых лиц государства были переданы в эксплуатацию в конце декабря 2017 года. На российском рынке они появятся в 2019 году по цене от 6 млн рублей. Ежегодный объем производства после 2020 года планируется довести до более 1 000 машин и выпустить на этой платформе внедорожник.