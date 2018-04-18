В России отзовут около 500 автомобилей Jeep Liberty

Фото: commons.wikimedia.org U.S . National Highway Traffic Safety Administration

Официальный представитель Jeep в РФ — компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 483 автомобилей Jeep Liberty, реализованных с сентября 2011-го по сентябрь 2013 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является внутренняя неисправность в системе модуля управления подушки безопасности, что может привести к неработоспособности активных подголовников при ДТП с ударом сзади», — говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцев автомобилей Jeep Liberty, подпадающих под отзыв, уведомят о необходимости предоставить машину на ремонт. Все работы проведут за счет производителя.

Ранее сообщалось, что Mazda отзовет в России более 20 тысяч кроссоверов СX-5. Причиной стала ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта.