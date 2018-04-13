Mazda отзовет в России более 20 тысяч кроссоверов СX-5
Официальный дилер Mazda в РФ ООО «Мазда Мотор Рус» отзовет 20 030 кроссоверов СX-5, проданных c ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.
«Причиной отзыва транспортных средств марки Mazda СX-5, оснащенных стояночным тормозом с механическим (тросовым) приводом является ненадлежащая герметичность чехла заднего тормозного суппорта. Вал привода стояночного тормоза, являющийся элементом заднего тормозного суппорта, может подвергнуться коррозии»,— сообщает Росстандарт.
Необходимый ремонт машин будет осуществляться бесплатно для их владельцев.
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