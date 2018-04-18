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На сайтах объявлений начали предлагать настроить VPN и прокси для Telegram за 1 тысячу рублей

00:27, 18.04.2018 3
На сайтах объявлений начали предлагать настроить VPN и прокси для Telegram за 1 тысячу рублей
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

На сайтах объявлений в России начали предлагать услуги по обходу блокировки Telegram.

Как сообщает «Интерфакс», на одном из таких сайтов за помощь в обходе блокировки специалисты просят от 100 до 1 тыс. рублей.

В частности, размещаются объявления об услугах по настройке бесплатных прокси-сервисов, поиску качественных и настройке платных прокси-сервисов, а также настройке VPN.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. 16 апреля ведомство начало исполнять решение суда. Днем позже адвокаты обжаловали решение суда о блокировке Telegram.

Технологии
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Телеграмм сам всё прекрасно обходит.
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    Анонимно 18 апр
    ни фига не обходит
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  • Анонимно 18 апр
    Ничего не делал, всё работает.
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