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В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении

23:26, 17.04.2018 1
В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении
Фото: pixabay.com

В Государственную думу внесли законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторами поправок в закон «О рекламе» стали глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, сенаторы Игорь Каграманян и Сергей Лисовский. Они считают, что рекламодатель «побуждает зрителей программ и телепередач, потребителей лекарственных средств, к приобретению рекламируемых лекарственных препаратов», выступая вместо медицинского работника, что способствует самолечению.

Ранее сообщалось, что ретейлеры смогут продавать лекарства без лицензии.

ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Давно пора,еще лет 10 назад это надо было сделать....
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