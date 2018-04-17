В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении

В Государственную думу внесли законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициаторами поправок в закон «О рекламе» стали глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, сенаторы Игорь Каграманян и Сергей Лисовский. Они считают, что рекламодатель «побуждает зрителей программ и телепередач, потребителей лекарственных средств, к приобретению рекламируемых лекарственных препаратов», выступая вместо медицинского работника, что способствует самолечению.

Ранее сообщалось, что ретейлеры смогут продавать лекарства без лицензии.