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Сноуден назвал блокировку Telegram «цензурой»

22:40, 17.04.2018
Сноуден назвал блокировку Telegram «цензурой»
Фото: commons.wikimedia.org / Gage Skidmore

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал попытки российских властей заблокировать мессенджер Telegram «цензурой».

«Безумное стремление Роскомнадзора наказать Telegram за защиту прав пользователей полностью нарушило сегодня российский интернет. Огромное количество сайтов, вообще не связанных с Telegram, оказались заблокированными в морально и технически невежественной попытке цензуры», — написал он в Twitter.

Сноуден также поддержал основателя мессенджера Павла Дурова, назвав его отказ на требование Роскомнадзора предоставить ключи шифрования переписки пользователей «единственно морально правильным, показывающим реальное умение вести за собой».

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Накануне ведомство начало исполнять решение суда.

ТехнологииТелекоммуникации
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