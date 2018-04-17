Сноуден назвал блокировку Telegram «цензурой»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал попытки российских властей заблокировать мессенджер Telegram «цензурой».

«Безумное стремление Роскомнадзора наказать Telegram за защиту прав пользователей полностью нарушило сегодня российский интернет. Огромное количество сайтов, вообще не связанных с Telegram, оказались заблокированными в морально и технически невежественной попытке цензуры», — написал он в Twitter.

Roskomnadzor's mad quest to punish @telegram for protecting user's rights has totally broken Russia's internet today. Enormous numbers of sites completely unrelated to Telegram are blocked in a morally and technically ignorant censorship effort. https://t.co/bJCQZxyzRM https://t.co/z7UFL7RtnY

— Edward Snowden (@Snowden) 17 апреля 2018 г.

Сноуден также поддержал основателя мессенджера Павла Дурова, назвав его отказ на требование Роскомнадзора предоставить ключи шифрования переписки пользователей «единственно морально правильным, показывающим реальное умение вести за собой».

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Накануне ведомство начало исполнять решение суда.