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Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского фестиваля

21:58, 17.04.2018
Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского фестиваля
Фото: commons.wikimedia.org / Svklimkin

Режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил гендиректор мероприятия Тьерри Фремо.

«Я могу вам подтвердить, что Андрей Звягинцев будет представлен в жюри», — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Председателем жюри в этом году станет актриса Кейт Бланшетт.

В прошлом году фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Рецензию на фильм читайте в материале «Реального времени».

ОбществоКультура
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