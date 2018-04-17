Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского фестиваля

Режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил гендиректор мероприятия Тьерри Фремо.

«Я могу вам подтвердить, что Андрей Звягинцев будет представлен в жюри», — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Председателем жюри в этом году станет актриса Кейт Бланшетт.

В прошлом году фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил приз жюри Каннского кинофестиваля. Рецензию на фильм читайте в материале «Реального времени».