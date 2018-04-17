Под Казанью нашли около ста павших свиней

По материалам проверки Казанской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ).

В конце марта сотрудники ведомства вместе с ветеринарными врачами обнаружили на территории АО «Авангард» Зеленодольского района незаконный «склад» павших свиней на открытом воздухе — окоченевшие на холоде туши около ста животных были припорошены снегом и доступны для диких животных и птиц.

Расследованием этой истории занялся Следком. Гендиректором «Авангарда» является дочь бывшего вице-премьера Татарстана.

Подробности — в материале «Реального времени».