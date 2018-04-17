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Временные конструкции около «Казана» к фестивалю болельщиков начнут ставить с 10 мая

17:47, 17.04.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Временные конструкции около «Казана» к фестивалю болельщиков начнут ставить с 10 мая
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На площади у Центра семьи «Казан», где летом откроется фестиваль болельщиков FIFA, с 10 мая начнут возводить временную инфраструктуру для его проведения.

Всего перед чемпионатом мира по футболу планируется отремонтировать более 2 млн кв. метров дорог. Только дворов будет отремонтировано 430 — это рекорд для города.

Кроме того, специалисты по озеленению готовятся разбить около 23 тыс. кв. метров цветников, развесить 3 тысячи кашпо и цветочных вазонов, высадить 3,7 тысячи деревьев, 20 тысяч кустарников, уложить газон на площади 7,5 тыс. кв. метров.

Подробнее — в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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