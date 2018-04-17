Технологичная благотворительность: конференция «ДОБРО 2018» пройдет в формате хакатона

«МегаФон», Добро Mail.ru и «Металлоинвест» впервые проведут IV ежегодную конференцию ДОБРО в формате хакатона: 25 организаций, прошедших предварительный конкурсный отбор, вместе с экспертами из компаний-партнеров подготовят прототипы IT-решений для самых актуальных социальных проблем. За два дня под руководством экспертов будут разработаны прототипы сайтов, приложений или сервисов для решения самых актуальных социальных проблем. Хакатон «ДОБРО 2018» пройдет в офисе компании «МегаФон» с 11 по 12 мая 2018 года по адресу: Москва, Оружейный переулок, дом 41.

Многие НКО начинают свой путь к цифровизации, и им важно понимать, какие технологии и как именно могут быть им полезны. В ходе хакатона «ДОБРО 2018» опытные менеджеры IT-проектов и разработчики помогут им сформулировать задачи и проблемы, которые можно решить с помощью технологий. Затем команды из представителей фондов и экспертов IT-индустрии вместе разработают прототипы решений: сайтов, сервисов, программ или приложений. По итогу хакатона каждая организация получит подробный четкий план действий: какой продукт нужно разработать, как это сделать лучше и дешевле всего, какие технологии использовать, сколько ресурсов и времени на это понадобится.

Приоритетными направлениями в этом году станут цифровые решения в проектах, соответствующих направлениям благотворительной деятельности компаний-организаторов:

помощь детям-сиротам и людям с инвалидностью: преодоление неравенства, адаптация и социализация, трудоустройство, дополнительное образование, устройство в семьи;

развитие территорий, разработка цифровых решений в сфере образования, культуры, спорта и поддержки незащищенных слоев населения в городах присутствия компании «Металлоинвест»

цифровые решения для поддержки подростков, который сталкиваются с угрозами online;

цифровые решения для скоринга — оценки необходимости адресной помощи в каждом конкретном случае на основе статистических данных.

На специальной сессии представители фондов и НКО узнают о преимуществах и недостатках основных способов финансирования проектов — грантах, pro bono, взаимодействия с бизнесом — что поможет им определиться с выбором оптимального способа финансирования реализации своего прототипа.

Начиная с сегодняшнего дня до 22 апреля 2018 г. благотворительные фонды и некоммерческие организации из всех регионов страны могут заполнить заявку на участие в хакатоне «ДОБРО 2018» на сайте dobro.mail.ru/conference/2018. В заявке необходимо указать общую информацию об организации и приоритетных направлениях деятельности, перечислить основные программы и уже используемые в работе ИТ-инструменты, а также сформулировать и подробно описать актуальную задачу, которую планируется решить в ходе хакатона.

Экспертное жюри, состоящее из представителей компаний-организаторов, отберет 25 наиболее актуальных проектов, список которых будет опубликован 25 апреля 2018 г. За два дня хакатона финалисты вместе с экспертами выберут наиболее подходящие ИТ-инструменты, создадут прототип решения, узнают, как презентовать свой проект наилучшим образом и как привлечь ресурсы на его реализацию. Лучшие идеи получат поддержку компаний-организаторов.

Для справки:

Конференция «ДОБРО» (6+) (Деловое обсуждение благотворительности для развития бизнеса) проводится компаниями «МегаФон», «Металлоинвест» и сервисом Добро Mail.Ru с 2015 года. Она направлена на повышение эффективности благотворительных фондов и НКО по всей России и способствует развитию взаимовыгодного диалога с бизнес-сообществом. В 2017 году в мероприятии приняли участие 150 представителей фондов и НКО и более 30 экспертов.

«МегаФон» — национальный оператор цифровых возможностей, доступный на всей территории страны. Наша социальная миссия — создавать возможности для людей в сферах коммуникации, социализации, семейного устройства, культуры, спорта, образования и трудоустройства. Мы хотим воодушевить людей на то, чтобы открывать и использовать все возможности по максимуму.

Приоритетные направления благотворительной деятельности компании — поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, помощь жертвам катастроф и поддержка сотрудников компании в сложных жизненных ситуациях. К реализации своих социальных проектов оператор активно привлекает партнеров из числа фондов и НКО, известных людей и представителей органов власти по всей России.

Добро Mail.ru — сервис для умной и честной благотворительности, созданный Mail.Ru Group. Сервис помогает пользователям с легкостью участвовать в благотворительных проектах по всей России и призван сделать благотворительность проще и доступнее. Удобная система поиска позволяет быстро найти организации, действующие в разных городах, и выбрать из них те, которые нуждаются в финансовой поддержке или в помощи волонтеров. Партнерами проекта являются более 150 надежных благотворительных фондов из 42 регионов России. В 2017 году сервис успешно завершил 245 проектов и собрал на благотворительность больше 54,5 миллиона рублей.

«Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Устойчивое развитие регионов, в которых «Металлоинвест» осуществляет свою основную деятельность, является стратегическим приоритетом для Компании. В 2017 г. «Металлоинвест» направил 3,9 млрд рублей на социальные инвестиции в повышение экономического потенциала регионов и городов присутствия, улучшение качества жизни работников и членов их семей и создание благоприятной социально-культурной среды.

Взаимодействие Компании с регионами присутствия формализовано в рамках трехсторонних соглашений о социально-экономическом партнерстве с органами власти регионального и местного уровня Белгородской, Курской, Оренбургской областей. В рамках таких соглашений на ежегодной основе составляются программы социального партнерства, в которых определены ключевые совместные проекты и вклад каждого участника соглашения.

Компания в партнерстве с органами власти, местным сообществом и НКО реализует ряд корпоративных программ, направленных на проведение реформ и развитие потенциала территорий или отдельных сфер общественной жизни («Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Женское здоровье», «Наши чемпионы», «Наша смена», «Наши городские инициативы» и др.).

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