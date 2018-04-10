В Татарстане с 25 апреля начнется пожароопасный сезон

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому пожароопасный сезон в Республике Татарстан начинается с 25 апреля. Соответствующий документ опубликован на портале правой информации республики.

Руководителям исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов РТ предлагается обеспечить паспортизацию населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров, и осуществить ряд противопожарных мероприятий.

Они включают в себя создание минерализованных защитных полос вдоль лесных массивов, обеспечение населенных пунктов телефонной связью и средствами звукового оповещения при пожаре, создание источников воды для тушения пожаров, а также обеспечение круглосуточного дежурства членов добровольных пожарных дружин.

Напомним, ранее правительство РТ на 4 млрд рублей увеличило финансирование госпрограммы по пожарной безопасности.