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Минниханов в Индии встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра»

11:34, 17.04.2018
Минниханов в Индии встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра». Встреча прошла в рамках рабочей поездки президента РТ в город Хайдерабад (Индия).

Стороны обсудили развития сотрудничества, в частности, перспективы в сфере производства сельхозтехники, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Махиндра» является одним из крупнейших индийских конгломератов. Компания работает в нескольких отраслях: автомобилестроение, производство сельскохозяйственной техники и оборудования, финансовые услуги, энергетика.

Сельскохозяйственное подразделение компании «Махиндра» занимает лидирующие позиции по объему продаж сельхозтехники. В 2017 году с конвейера «Махиндра» сошло более 300 тыс. тракторов.

ОбществоВласть Татарстан
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