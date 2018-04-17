Минниханов в Индии встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством машиностроительной компании «Махиндра». Встреча прошла в рамках рабочей поездки президента РТ в город Хайдерабад (Индия).

Стороны обсудили развития сотрудничества, в частности, перспективы в сфере производства сельхозтехники, сообщает пресс-служба президента РТ.



«Махиндра» является одним из крупнейших индийских конгломератов. Компания работает в нескольких отраслях: автомобилестроение, производство сельскохозяйственной техники и оборудования, финансовые услуги, энергетика.

Сельскохозяйственное подразделение компании «Махиндра» занимает лидирующие позиции по объему продаж сельхозтехники. В 2017 году с конвейера «Махиндра» сошло более 300 тыс. тракторов.