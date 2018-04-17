Прокуратура Оренбурга обжалует приговор бывшему чиновнику мэрии Макееву

Прокурор Оренбурга Андрей Жугин заявил о намерении обжаловать приговор экс-начальнику управления жилищной политики городской администрации Сергею Макееву. По мнению прокурора, чиновник заслужил более строгого наказания.

«Мы считаем, что Макеев сделал не все для того, чтобы программа была на тот момент исполнена», — заявил Жугин в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге».

Он подчеркнул, что на сегодня это первое дело по программе переселения, в котором замешан чиновник такого уровня.

Напомним, что Макеев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он принял у застройщика дома для детей-сирот. При этом здания оказались недостроенными. Прокуратура требовала для бывшего чиновника два года колонии. Однако суд приговорил его к штрафу.