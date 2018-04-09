Экс-чиновник мэрии Оренбурга оштрафован на 120 тысяч рублей за недостроенные дома для сирот

Центральный райсуд Оренбурга приговорил бывшего начальника городского управления жилищной политики Сергея Макеева к штрафу. За недостроенные дома для детей-сирот экс-чиновник должен заплатить 120 тысяч рублей.

Суд признал Макеева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает агентство ria56.ru.

Установлено, что подсудимый подписал акты приемки домов на улицах Турбинной и Заводской. При этом дома не были достроены. Подрядчик получил деньги и не завершил строительство. Следствие оценило сумму ущерба в 100 млн рублей.

Напомним, что прокуратура требовала отправить экс-чиновника в колонию на три года.