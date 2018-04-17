Начальник ГИБДД Саратовской области уйдет в отставку

Начальник ГИБДД ГУ МВД по Саратовской области Павел Рогов сообщил, что сейчас находится в отпуске с последующим увольнением. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам Рогова, рапорт об отставке уже подан. Официально отставка будет принята в 20-х числах апреля.

Рогов также пояснил, что его отставка никак не связана с изменением руководства областной полиции, а решение об уходе из органов внутренних дел на пенсию он принял самостоятельно.

Сейчас Павлу Рогову 56 лет. Он возглавил ГИБДД Саратовской области в 2006 году, когда начальником ГУВД по региону был генерал-лейтенант милиции Александр Шинкарев.