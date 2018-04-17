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Участок в Кощаковском сельском поселении вошел в состав Казани

13:45, 17.04.2018 10
Участок в Кощаковском сельском поселении вошел в состав Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутаты Казанской городской думы сегодня на 25-й сессии приняли решение о присоединении к Казани земельного участка, расположенного в Пестречинском районе РТ (Кощаковское сельское поселение). Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

«Вопрос связан с тем, что исполнительный комитет Казани неоднократно обращался в кабинет министров РТ с просьбой о выделении земель для размещения кладбищ. Данное постановление направлено на разрешение этой проблемы», — рассказала председатель постоянной комиссии Казгордумы по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Лилия Бакулина.

В январе кабмином РТ была выдвинута инициатива о передаче земельного участка — у трассы М7 — общей площадью 78 га, на котором планируется разместить новый погребальный комплекс столицы РТ.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Царёва вилаЖЖ - теперь вы горожане!
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  • Анонимно 17 апр
    В первоначальной инициативы речь шла о небольшом участке Кощаковского поселения. Речи об полном включении поселения не было. Уточнить пожалуйста данный момент, или приведите ссылки на документы, или не вводить в заблуждение пользователей
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  • Анонимно 17 апр
    Ха ха ха все таки развели народ.. А говорили что не будут присоединять
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  • Анонимно 17 апр
    Виладжи не входит туда
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  • Анонимно 17 апр
    Молодцы депутаты! Нечего учитывать мнение селян, главное успокоили их перед выборами, а теперь нечего с ними нянчится))
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  • Анонимно 17 апр
    Вот это обманули так обманули,а говорили на встрече что не будут присоединять
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  • Анонимно 17 апр
    Если это правда, то подло поступили депутаты. И глава, и депутаты на встрече с селянами говорили совсем другое
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  • Анонимно 17 апр
    Судя по упомянутой численности населения, ЖК Царево не вошел.
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  • Анонимно 17 апр
    Эту новость уже опровергли. часть земли под кладбище тока отбирают перед Званкой
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  • Анонимно 17 апр
    сельское поселние не прсоединилось к Казани ! не вводите в заблуждение! присоединен чистый земельный участок ! решение будет опубликовано и можно будет увидеть
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