Участок в Кощаковском сельском поселении вошел в состав Казани

Депутаты Казанской городской думы сегодня на 25-й сессии приняли решение о присоединении к Казани земельного участка, расположенного в Пестречинском районе РТ (Кощаковское сельское поселение). Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

«Вопрос связан с тем, что исполнительный комитет Казани неоднократно обращался в кабинет министров РТ с просьбой о выделении земель для размещения кладбищ. Данное постановление направлено на разрешение этой проблемы», — рассказала председатель постоянной комиссии Казгордумы по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Лилия Бакулина.

В январе кабмином РТ была выдвинута инициатива о передаче земельного участка — у трассы М7 — общей площадью 78 га, на котором планируется разместить новый погребальный комплекс столицы РТ.

