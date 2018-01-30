В черту Казани или к черту на кулички: город прирастет частью Пестречинского района

Пестречинцы опасаются дорожных коллапсов, роста налогов с тарифами и не верят в капитализацию жилья

Казань может расширить свои границы за счет Пестречинского района. Четыре его деревни власти предлагают включить в черту города. Соответствующее постановление правительства РТ вышло 23 января, но решающее слово остается за местным населением. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань прирастет четырьмя деревнями

В состав города может войти часть Пестречинского района. Это Кощаковское сельское поселение, куда входят села Кощаково, Званка, Царево и Старое Кощаково. С инициативой выступили татарстанские власти, опубликовав постановление Кабинета министров.

В тексте документа говорится, что решение примут после обсуждения вопроса с местным населением. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство юстиции РТ. На территории Кощаковского сельского поселения живет около 3000 человек.

— Да, выдвинули такую инициативу, но пока ничего неизвестно. 15 февраля в 17.00 пройдет отчетное собрание главы поселения. Жители смогут подойти, как раз на этом собрании поднимут вопрос о присоединении Званки, Кощаково и Царево к Казани. Все население соберут, будет глава района, — сообщили в администрации Кощаковского сельского поселения.

— А что изменится для жителей после присоединения? Тарифы вырастут? — просим уточнить.

— Пока ведь еще неизвестно: будет это или нет. В любом случае население будут спрашивать. Но, думаю, если присоединят, в любом случае вырастут — тарифы будут городскими, — добавили в сельсовете.

Телеграм-канал «Недвижимая»: «Жители Царево на своих комфортабельных повозках едут в третью столицу России по той же дороге, что и мы (нет в этом их вины — так получилось). А дорога эта, как вы уже догадались — двухполосная, со всеми вытекающими». Фото prokazan.ru

Плюсы и минусы присоединения

В деревнях по-разному реагируют на новость. «Наша земля подорожает — это хорошо», — обрадовались некоторые жители Званки, у которых, очевидно, в планах было продать участки.

— Чего хорошего? Налогов будет больше, тарифы вырастут, — переживают другие.

Тема оказалась резонансной и получила больше негативных откликов, чем положительных. Некоторые пестречинцы откровенно негодуют, узнав, что их район станет еще более привлекательным для застройщиков и здесь могут появиться новые жилые комплексы, сообщает телеграм-канал «Недвижимая».

«С тех пор, как в нашем благословенном районе поселилось несколько тысяч жителей лучезарного Царево, мы встаем чуть раньше. Ну, как чуть — как минимум на полчаса. А ведь это целая жизнь во сне! А все потому, что жители Царево на своих комфортабельных повозках едут в третью столицу России по той же дороге, что и мы (нет в этом их вины — так получилось). А дорога эта, как вы уже догадались — двухполосная, со всеми вытекающими. Вот и бредем мы вместе с нашими новыми соседями тихой сапой до развязки с М-7. Но это не все! Чуть дальше мы впускаем в свои стройные ряды жителей ЖК «Светлая долина» и ЖК «Весна» и с еще меньшей скоростью втискиваемся в нерезиновую Казань через игольное ушко, имя которому Аграрная-Космонавтов. Так с недавних пор и живем! А вы про новые ЖК в нашем районе спрашиваете. Конечно, будем рады (шутка)!».

«Ничего хорошего в присоединении населенных пунктов ближайших районов к Казани нет. Вырастут коммунальные платежи, налоги, коэффициент ОСАГО и т. п. Слишком высокая цена за штампик «Казань» в паспорте».

Жители «Царево Village» поначалу тоже решили, что их включат в город вместе с деревней Царево: «Может, хоть дорогу нормальную нам сделают, расширят. И освещение, а то в кромешной тьме ездим». Некоторые даже надеялись на снижение тарифов по ЖКУ, потому что здесь стоимость отдельных услуг зашкаливает. Но надежды оказались преждевременными: жилой комплекс относится к другому сельскому поселению — Шигалеевскому, и его включение в городскую черту пока не рассматривают.

Анастасия Гизатова: «Некоторые банки не кредитуют села Царево, Кощаково и Званку, потому что для них это не Казань. То есть ипотека для этих жителей станет более доступной». Фото Максима Платонова

Доступная ипотека, капитализация жилья

Впрочем, специалисты перечисляют как плюсы, так и минусы такого присоединения для населения в районе. Например, среди преимуществ — более доступная ипотека:

— Некоторые банки не кредитуют села Царево, Кощаково и Званку, потому что для них это не Казань. Например, у Банка жилищного финансирования первоначальный взнос для пригорода от 50%, а если это будет город — это будет, как обычно для казанцев, 15%. То есть ипотека для этих жителей станет более доступной, — поясняет руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Во-вторых, многое даст сам городской статус. Эта часть пригорода будет особенно популярной у иногородних, которые ищут квартиру в пределах Казани. Кроме того, сюда протянут маршруты общественного транспорта столицы. Автобусы будут ходить чаще, а маршрутов станет больше.

— На недвижимости в этих местах это скажется положительно. Смогут ли жители Званки и Кощаково продавать жилье дороже? Ну если только ненамного, потому что фактически ничего не изменилось, просто они станут Казанью. К серьезному росту цен это не приведет. От того, что «Теплоконтроль» находится в Казани, квартиры там не стоят дороже. Если только для иногородних и если только там будет налажено сообщение, логистика, — говорит Анастасия Гизатова.

По словам риелторов, уже сейчас есть люди, которые очень любят Званку и Царево, переехали сами и перевезли сюда всех родственников. Но есть и те, кто разочаровался после переезда. Впрочем, само пестречинское направление эксперты считают незаслуженно недооцененным и полагают, что ситуация изменится после присоединения: «Соответственно, застройщики, которые войдут на территорию до Царево или рядом, выиграют. Потому что они будут писать: «дом в Казани», а не «в 5 минутах от города». В связи с покупательским спросом цены на землю также могут подняться, но конкуренты будут их сдерживать.

В реальные границы города войдут Зеленодольск, Лаишево и Верхнеуслонский район



Напомним, новый генплан Казани предусматривает еще более масштабный прирост столицы. В реальные границы города войдут Зеленодольск, Лаишево и Верхнеуслонский район. Эксперты считают, что это пойдет на пользу агломерации, особенно в части развития казанской транспортной инфраструктуры.