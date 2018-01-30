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В черту Казани или к черту на кулички: город прирастет частью Пестречинского района

12:00, 30.01.2018 34

Пестречинцы опасаются дорожных коллапсов, роста налогов с тарифами и не верят в капитализацию жилья

В черту Казани или к черту на кулички: город прирастет частью Пестречинского района Фото: Рустем Закиров (6tonn-kazan.blogspot.ru)

Казань может расширить свои границы за счет Пестречинского района. Четыре его деревни власти предлагают включить в черту города. Соответствующее постановление правительства РТ вышло 23 января, но решающее слово остается за местным населением. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань прирастет четырьмя деревнями

В состав города может войти часть Пестречинского района. Это Кощаковское сельское поселение, куда входят села Кощаково, Званка, Царево и Старое Кощаково. С инициативой выступили татарстанские власти, опубликовав постановление Кабинета министров.

В тексте документа говорится, что решение примут после обсуждения вопроса с местным населением. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство юстиции РТ. На территории Кощаковского сельского поселения живет около 3000 человек.

— Да, выдвинули такую инициативу, но пока ничего неизвестно. 15 февраля в 17.00 пройдет отчетное собрание главы поселения. Жители смогут подойти, как раз на этом собрании поднимут вопрос о присоединении Званки, Кощаково и Царево к Казани. Все население соберут, будет глава района, — сообщили в администрации Кощаковского сельского поселения.

— А что изменится для жителей после присоединения? Тарифы вырастут? — просим уточнить.

— Пока ведь еще неизвестно: будет это или нет. В любом случае население будут спрашивать. Но, думаю, если присоединят, в любом случае вырастут — тарифы будут городскими, — добавили в сельсовете.

Телеграм-канал «Недвижимая»: «Жители Царево на своих комфортабельных повозках едут в третью столицу России по той же дороге, что и мы (нет в этом их вины — так получилось). А дорога эта, как вы уже догадались — двухполосная, со всеми вытекающими». Фото prokazan.ru

Плюсы и минусы присоединения

В деревнях по-разному реагируют на новость. «Наша земля подорожает — это хорошо», — обрадовались некоторые жители Званки, у которых, очевидно, в планах было продать участки.

— Чего хорошего? Налогов будет больше, тарифы вырастут, — переживают другие.

Тема оказалась резонансной и получила больше негативных откликов, чем положительных. Некоторые пестречинцы откровенно негодуют, узнав, что их район станет еще более привлекательным для застройщиков и здесь могут появиться новые жилые комплексы, сообщает телеграм-канал «Недвижимая».

«С тех пор, как в нашем благословенном районе поселилось несколько тысяч жителей лучезарного Царево, мы встаем чуть раньше. Ну, как чуть — как минимум на полчаса. А ведь это целая жизнь во сне! А все потому, что жители Царево на своих комфортабельных повозках едут в третью столицу России по той же дороге, что и мы (нет в этом их вины — так получилось). А дорога эта, как вы уже догадались — двухполосная, со всеми вытекающими. Вот и бредем мы вместе с нашими новыми соседями тихой сапой до развязки с М-7. Но это не все! Чуть дальше мы впускаем в свои стройные ряды жителей ЖК «Светлая долина» и ЖК «Весна» и с еще меньшей скоростью втискиваемся в нерезиновую Казань через игольное ушко, имя которому Аграрная-Космонавтов. Так с недавних пор и живем! А вы про новые ЖК в нашем районе спрашиваете. Конечно, будем рады (шутка)!».

«Ничего хорошего в присоединении населенных пунктов ближайших районов к Казани нет. Вырастут коммунальные платежи, налоги, коэффициент ОСАГО и т. п. Слишком высокая цена за штампик «Казань» в паспорте».

Жители «Царево Village» поначалу тоже решили, что их включат в город вместе с деревней Царево: «Может, хоть дорогу нормальную нам сделают, расширят. И освещение, а то в кромешной тьме ездим». Некоторые даже надеялись на снижение тарифов по ЖКУ, потому что здесь стоимость отдельных услуг зашкаливает. Но надежды оказались преждевременными: жилой комплекс относится к другому сельскому поселению — Шигалеевскому, и его включение в городскую черту пока не рассматривают.

Анастасия Гизатова: «Некоторые банки не кредитуют села Царево, Кощаково и Званку, потому что для них это не Казань. То есть ипотека для этих жителей станет более доступной». Фото Максима Платонова

Доступная ипотека, капитализация жилья

Впрочем, специалисты перечисляют как плюсы, так и минусы такого присоединения для населения в районе. Например, среди преимуществ — более доступная ипотека:

— Некоторые банки не кредитуют села Царево, Кощаково и Званку, потому что для них это не Казань. Например, у Банка жилищного финансирования первоначальный взнос для пригорода от 50%, а если это будет город — это будет, как обычно для казанцев, 15%. То есть ипотека для этих жителей станет более доступной, — поясняет руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Во-вторых, многое даст сам городской статус. Эта часть пригорода будет особенно популярной у иногородних, которые ищут квартиру в пределах Казани. Кроме того, сюда протянут маршруты общественного транспорта столицы. Автобусы будут ходить чаще, а маршрутов станет больше.

— На недвижимости в этих местах это скажется положительно. Смогут ли жители Званки и Кощаково продавать жилье дороже? Ну если только ненамного, потому что фактически ничего не изменилось, просто они станут Казанью. К серьезному росту цен это не приведет. От того, что «Теплоконтроль» находится в Казани, квартиры там не стоят дороже. Если только для иногородних и если только там будет налажено сообщение, логистика, — говорит Анастасия Гизатова.

По словам риелторов, уже сейчас есть люди, которые очень любят Званку и Царево, переехали сами и перевезли сюда всех родственников. Но есть и те, кто разочаровался после переезда. Впрочем, само пестречинское направление эксперты считают незаслуженно недооцененным и полагают, что ситуация изменится после присоединения: «Соответственно, застройщики, которые войдут на территорию до Царево или рядом, выиграют. Потому что они будут писать: «дом в Казани», а не «в 5 минутах от города». В связи с покупательским спросом цены на землю также могут подняться, но конкуренты будут их сдерживать.

В реальные границы города войдут Зеленодольск, Лаишево и Верхнеуслонский район

Напомним, новый генплан Казани предусматривает еще более масштабный прирост столицы. В реальные границы города войдут Зеленодольск, Лаишево и Верхнеуслонский район. Эксперты считают, что это пойдет на пользу агломерации, особенно в части развития казанской транспортной инфраструктуры.

Василя Ширшова
НедвижимостьОбщество
комментарии 34

комментарии

  • Анонимно 30 янв
    Дядя Вася
    Почему тогда Куюки и Богородское не предлагают включать в город. Не логично выходить за объездную, когда под боком поселки районные.
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    Анонимно 30 янв
    Пожалуйста не надо! налоги вырастут, ОСАГО вырастет, и еще черт знает, что вырастет...
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    Анонимно 30 янв
    наверно там построят большой и выгодный завод с высокодоходной работой для горожан - вот земля и понадобилась для развития промышленности Казани.... ведь городом управляют умные и дальновидные специалисты градостроения.
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    Анонимно 30 янв
    У них нет логики. Деньги одни на уме. Земли подороже хозяева перепродать хотят. Нафиг им жители нужны
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    Анонимно 30 янв
    значит это предложение ведет к исходу жителей - они бросят свои земли и дома и уйдут жить на другие земли, дальше от города... им такие земли и дома построят взамен этим землям... или жители не согласятся с условиями...
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  • Анонимно 30 янв
    Вот удивляюсь я риэлторам! От того, что напишешь "Дом в Казани", а не в 5 минутах от Казани, цены поднимутся что ли??? Наоборот. Люди сейчас просчитывают все до мелочей перед покупкой недвижимости: сколько надо платить за коммуналку, сколько по времени ехать , сколько бензина сожжешь, сколько налогов на землю и имущество и прочие расходы. Пусть уж лучше в 5 минутах от Казани, чем тот же самый объект в Казани, раза в 3 будет меньше затрат по содержанию имущества. Цена объектов точно не повысится от этого (ну если конечно не протянут ветку метро, не запустят трамваи и троллейбусы туда, а этого не будет точно!). Цель таких присоединений одна: не вкладывая ничего собрать больше налогов и платежей от собственников объектов.
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    Анонимно 30 янв
    земля подорожает - больше налогов надо платить... готовьтесь.
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    Анонимно 30 янв
    кто такой инициативный в новом правительстве - те кто из мерии туда пришли?
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  • Анонимно 30 янв
    Спросите у жителей Чебаксы: насколько им хорошо живется в Казани, и после этого принимайте решение? снег чистят своими силами, автобус ходит редко, школы нет.
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  • Анонимно 30 янв
    Не надо расширить границы Казани а просто сносить все 2х 3х 5 ти этажные старые дома и строить 23х этажные дома как в Москве. Надо в высоту строить. Где то от 18 этажей и выше.
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    Анонимно 30 янв
    Присоедините Боровое Матюшино. Там и дороги лучше.
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    Анонимно 30 янв
    Спасите нас от города!!!
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    Анонимно 30 янв
    Жить в домах выше 4 этажа считается вредным для здоровья человека.
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  • Анонимно 30 янв
    это все делается не ради жителей кощаковского поселения...
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  • Анонимно 30 янв
    Подавляющее большинство жителей Кощаковского сельского поселения против присоединения. Уже сейчас детский садик переполнен. А что будет дальше? Царево виладжи построили а садика со школой как не было так и нет. Узкая дорога не справляется с транспортным потоком. К сожалению к мнению жителей вряд ли прислушаются и будут делать как надо "Высокопоставленным интересантам". Новый глава Пестречинского района конечно же будет агитировать за отдачу Кощаково Казани. Интересно будет послушать его доводы. Главу недавно назначили, а значит нужно "Отрабатывать доверие".
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    Анонимно 30 янв
    Правительство знает зачем это надо - слушайтесь....
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  • Анонимно 30 янв
    я был бы против, все цены и налоги вырастут, а преимуществ никаких, как был пригород так и есть
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    Анонимно 30 янв
    Одно бабло на уме. Надоели уже хапуги
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  • Анонимно 30 янв
    пускай боровое матюшино присоединяют! там и так чиновники и олигархи казанские живут, пусть платят налоги и коммуналку по гор.тарифам (у них кстати там гор.нумерация дом.телефонов давно уже!). а нас кощаковсцев не трогают! нам от казани ничего не доставалось и ничего не надо!
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    Анонимно 30 янв
    налоги там платят как в деревне... зачем им в Казань
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  • Анонимно 30 янв
    На собрании новый глава будет агитировать за присоединение к городу.
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  • Анонимно 30 янв
    У нас деревня Чебакса-пример. Напишите что там сделалось хорошего апосля присоединения к Казани кроме повышения тарифов?
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    Анонимно 30 янв
    Деньги как с городских драть стали
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  • Анонимно 30 янв
    В Кощаково и Званку таксисты отказываются ехать из-за того, что из сел на трассу не попадешь-поток большой. А что будет после присоединения, когда застроят новым элитным жильем наши гениальные градостроители, вновь приобретенные земли?
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  • Анонимно 30 янв
    Царево виладжи построили а условия не создали. Ни школ. Ни детских садов. Дорога узенькая и уже не справляется с транспортным потоком. Зачем вам новые земли для застройки?
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  • Анонимно 30 янв
    Похоже все земли скупили уже по сельскими ценам и пришло время продавать по городским ценам. Математика
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  • Анонимно 30 янв
    Присоедините уж весь Пестречинский район. Или там еще не все земли скупить успели?
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  • Анонимно 30 янв
    Наконец- то дождались присоединения!!! Теперь и автобус красный ездить будет за 25р. каждые 15 мин. с кондуктором, и трамвай пустят, а может даже и метро построят
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    Анонимно 11 февр
    Что то я не заметил ,чтобы автобусы через самосырово ездили или чебаксу,а это Казань
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  • Анонимно 30 янв
    кто успел оформить паи колхоза и земли населенных пунктов -будет с "хлебом",как жители бывшего совхоза " Салмачинский ,но вряд ли бывшие -насибуллин ,дияров и К" дали им эту возможность ??????
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  • Анонимно 31 янв
    Нет, о того, что пустят несколько автобусов в Казань, статус сёл не изменится, а проезд для всех горожан вырастет. У нас же не могут в доступный общественный транспорт. Превращают его в такса, по ценам
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  • Анонимно 31 янв
    Категорически против присоединения к казани! Не для этого из нее уезжал. В городе и своих нерешенных проблем хватает. Для простых жителей деревни - кроме возросших расходов никаких перемен не будет. Не трогайте наши поселки!
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  • Анонимно 31 янв
    Может наконец сделают освещение на пестречинской дороге? Хотя бы до царево?

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  • Анонимно 31 янв
    Если с учетом мнения населения- то подавляющее большинство против.. Хотя бабло решает все
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