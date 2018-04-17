Швецов госпитализирован в московскую клинику

Фото: Реальное время

16 апреля после ночного освобождения из полицейского изолятора в Казани бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов был госпитализирован в московскую больницу №1 им. Пирогова. Об этом сегодня в Советском суде Казани сообщил его адвокат Радмир Галимов.

Напомним, в суд на рассмотрение поступило ходатайство Следкома об аресте Швецова по новому делу, однако вчера ввиду неявки обвиняемого и представителя прокуратуры заседание было отложено.

Сегодня представитель прокуратуры РТ Марат Когай первым делом уточнил у следователя Ильнара Гайнуллина — объявлен ли обвиняемый в международный розыск. После получения отрицательного ответа, прокурор просил не рассматривать ходатайство в отсутствие Швецова. «Это противоречит законодательству», — сказал он.

Для принятия решения судья Илзида Каримова удалилась в совещательную комнату.

Напомним, в отношении Швецова и членов его семьи возбуждены несколько уголовных дел о мошенничестве в общим ущербом около 100 млн рублей. С претензиями в свой адрес бывший вице-премьер Татарстана и его дети не согласны.