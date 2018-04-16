Минниханов прибыл с визитом в Индию

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Республику Индия, где посетит два города: Вишакхапатнам и Хайдарабад.

В городе Вишакхапатнам президент Татарстана планирует посетить фармацевтический кластер «Фарма-Сити» и ознакомиться с деятельностью предприятия по производству лекарственных средств «Ауробиндо», передает пресс-служба президента.

Минниханов проведет встречи с руководством компании «Рамки» (управляющая компания «Фарма-Сити») и Совета по экспорту лекарственных средств Индии («Фармэксил»), а также обсудит перспективы сотрудничества между республиками на бизнес-форуме «Андхра-Прадеш — Татарстан».

В городе Хайдарабад Минниханов встретится с губернатором штатов Андхра-Прадеш и Телангана и руководством компании «Махиндра», которая специализируется на автомобилестроении и сельхозтехнике. Кроме того, президент посетит крупнейший бизнес-инкубатор Индии «T-Hub», Индийскую школу бизнеса (ISB) и кампус компании Microsoft.

Ранее Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Королевство Бахрейн.